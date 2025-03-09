Esenyurt'ta sevgili dehşet saçtı! Genç kadını dakikalarca darp etti: Kedini de öldürürüm
Esenyurt'ta yaşayan 26 yaşındaki Hatice Karaçam, sevgilisi Cem Y. tarafından şiddet, tehdit ve şantaja uğradı. Cem Y., Karaçam'ı evi kapısını kırarak içeri girmeye zorladı, boğazını sıkarak darbetti. Olaydan sonra Karaçam, Cem Y. hakkında şikayette bulundu, ancak mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Ailesinin yanına taşınan Karaçam, şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu. Karaçam, Cem Y.'nin kendisini şantajla susturmaya çalıştığını, sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğini ve ölümle tehdit ettiğini belirtti.
Esenyurt'ta yaşayan Hatice Karaçam (26) bir süre önce tanışıp sevgili olduğu Cem Y. (25) tarafından kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle tehdit, şantaj, küfür ve hakarete uğradı.
BİR KEZ DAHA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Evinin kapısı Cem Y. tarafından kırılan Karaçam, boğazı sıkılarak dakikalarca darbedildi. Şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan Cem Y. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakıldı. Olaydan sonra ailesinin yanına taşınan ve yaklaşık 3 aydır tehdit ve şantaja maruz kalan Karaçam ise savcılığa giderek bir kez daha suç duyurusunda bulundu.
KÜFÜR VE HAKARETLERLE EVİNİ BASTI
Olay, 26 Kasım 2024'te saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Karaçam bir süre önce galerici Cem Y. ile tanışıp sevgili oldu. İddiaya göre ilişkilerinin 4'üncü ayında Cem Y., Karaçam'a şiddet uygulamaya başladı. Bunun üzerine Karaçam sevgilisinden ayrıldı; ancak bu durumu kendine yediremeyen Cem Y., Karaçam ile sevgiliyken çektiği fotoğraflarla tehdit ederek şantaj yapmaya başladı. Küfür ve hakaretlere uğrayan Karaçam'ın evi, Cem Y. tarafından basıldı. Kadının kapıyı açmaması üzerine Cem Y., kapıyı kırarak zorla içeri girdi.