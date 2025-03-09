Batman'da gencin şüpheli ölümünde gelişme! 14 gözaltı var

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranırken Batman'da cesedi bulunan gencin ölümüne ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 1'i kadın 14 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 19:26

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranırken Batman'da cesedi bulunan gencin ölümüne ilişkin 1'i kadın 14 kişi gözaltına alındı.

CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T. (32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T. (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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