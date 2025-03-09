Diyarbakır'da kafede kurşun yağmuru! Ölü ve yaralı var

Korkunç olay, Diyarbakır’da bir alışveriş merkezinin girişinde yaşandı. Kafede oturan 22 yaşındaki Merve Nur Yararlık, silahlı saldırıda boynundan vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 09.03.2025 01:30

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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti. Olayda S.K. (21) da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Merve Nur'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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