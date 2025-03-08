Yaşam

Yaban tavşanlarının neşeli anları kameraya yansıdı

Mersin'de baharla birlikte ortaya çıkan yaban tavşanlarının koşuşturmacaları kameraya yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaban tavşanlarının neşeli anları kameraya yansıdı
Alınan bilgiye göre, Tarsus ilçesinin üst taraflarında fahri av müfettişi Tufan Dokucu, yaban tavşanlarını görüntüledi. O anlarda yaban tavşanlarının koşuşturmacaları dikkat çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü de o görüntüleri sosyal medyadan, "Tarsus ilçesinden yüzümüzü gülümsetenler. Fahri av müfettişimiz Tufan Dokucu'nun kamerasından, baharın gelişiyle canlanan doğanın en güzel sabah uyanışları" ifadeleriyle paylaştı.