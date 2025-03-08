Erzincan'da merkez ısındı ilçelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzincan merkezde gündüzleri adeta pastırma yazı yaşanmaya başlarken ilçelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. En düşük hava sıcaklığı Çayırlı ve Otlukbeli'de eksi 10 derece olarak kaydedildi.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:39

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gündüzleri hava sıcaklığının 14 ila 18 derece arasında seyrettiği Erzincan merkezde gece en düşük hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

Gece en düşük hava sıcaklığı ilçelerden Çayırlı ve Otlukbeli'de eksi 10, Tercan'da eksi 9, Refahiye'de eksi 8, Üzümlü ve Kemah'ta 0, Kemaliye'de 5 ve İliç'te1 derece olarak kaydedildi.

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