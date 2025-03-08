Bayburt gündüz sıcak gece soğuk

Bayburt merkezde gündüzleri hava ısınırken geceleri soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:34

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gündüzleri hava sıcaklığının 10 ila 12 derece arasında seyrettiği Bayburt merkezde gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6 olarak ölçüldü.

Gece en düşük hava sıcaklığı ilçelerden Aydıntepe'de eksi 13, Demirözü'nde eksi 5 derece olarak kaydedildi.

Bayburt'un en soğuk yerleşim yeri ise eksi 13,6 dereceyle Ballıkaya köyü oldu.