Sokak ortasında kabusu yaşadı! Korku dolu anları anlattı: Uyuyamıyor yemek yiyemiyorum
Samsun'un Atakum ilçesinde Damla Korkmaz yolda yürürken 33 yaşındaki S.A.'nın sözlü tacizine uğrayıp, darbedildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın kabusu yaşadı. Saldırının ardından fotoğraflarını paylaşan Korkmaz, "Psikolojik olarak kötü durumdayım, artık uyuyamıyorum. Kırıklarım sebebiyle yemek yiyemez hale geldim." dedi.
Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Damla Korkmaz (30), yolda yürüdüğü sırada S.A.'nın sözlü tacizine uğradı. S.A., kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucunda elmacık kemiği kırıldığı belirtildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta S.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen ve 12 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.