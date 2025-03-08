Beyşehir'de kadın maskeleriyle farkındalık sergisi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde liseli kız öğrenciler, sergiledikleri kadın maskeleri ile farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 14:45

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Beyşehir Şehit Nazım Bey Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıfta öğrenim gören çocuk gelişimi ve özel eğitim alanı öğrencileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Dünya Kadınlar Gününde farkındalık oluşturmak için kadınlara ait çeşitli mesajlar içeren kadın maskeleri hazırlayan öğrenciler, bu maskeleri öğrenim gördükleri okulda ziyarete açtıkları sergi ile gözler önüne serdi. Okul Müdürü Hatice Ertek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan öğrencilerini tebrik etti, tüm kadınların gününü de kutladı.

Öte yandan, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ile yönetim kurulu üyeleri de sergiyi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencileri tebrik edip 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

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