Kocaeli'de kazı çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delindi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat alanında kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, hattın onarımı için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 08.03.2025 14:52

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Olay, saat 11.00 sıralarında İlimtepe Mahallesi'ndeki TOKİ inşaat alanında meydana geldi. Kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz boru hattı delindi. Gaz açığa çıkarken, işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve doğalgaz dağıtım şirketlerine bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, işçiler bölgede uzaklaştırıldı. Doğalgaz hattının onarımı için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.