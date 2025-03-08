AK Parti'li Çelik'ten 'Dünya Kadınlar Günü' mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hayatın her alanını iyileştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi.
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Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Hayatın her alanını iyileştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına saygılarımızı iletiyoruz. İnsanlığın asaletini en zor şartlarda gösteren Gazzeli kadınları selamlıyoruz" ifadelerine yer verdi. (DHA)