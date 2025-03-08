Başıboş köpek faciası daha! 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti | Vatandaş sokağa döküldü
Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek facisına bir yenisi daha eklendi. Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.
Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.
Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bunu son örneği ise Konya'da yaşandı.
Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.
Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.
YARALI BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.