Başıboş köpek faciası daha! 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti | Vatandaş sokağa döküldü

(Foto: İHA)

"BİZLER DE ÇOK TEDİRGİNİZ"

Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi` dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR

Konya Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.