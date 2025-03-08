Yaşam

Başıboş köpek faciası daha! 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti | Vatandaş sokağa döküldü

Her geçen gün büyüyen ve sokak terörüne dönüşen köpek sorunu bitmek bilmiyor. Onlarca vatandaşa saldırarak yaralayan hatta minik çocukların ölümüne neden olan köpek facisına bir yenisi daha eklendi. Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti. Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Başıboş köpek faciası daha! 2 yaşındaki Rana bebek hayatını kaybetti | Vatandaş sokağa döküldü

Hayvantaparlar ve mama lobisinin çözümsüzlüğe sürüklediği başıboş köpek sorunu korkunç bir boyuta ulaştı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

Çocuk ve yaşlı onlarca vatandaşı yaralayan hatta ölümüne neden olan sokak köpekleri kabusu yaşatmaya devam ediyor. Bunu son örneği ise Konya'da yaşandı.

Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rana El Selci çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle bebek saldırgan köpeklerden kurtarıldı.

YARALI BEBEK YAŞAMA TUTUNAMADI
Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

"BİZLER DE ÇOK TEDİRGİNİZ"
Olayın yaşandığı Başak Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Dayan, "Olayı öğrenince çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Bizler de tedirgin olduk, çok üzüldük. Köpek zaten ülkemizin sorunu, bizim mahalleyle alakalı değil. Belediyeler düzenli olarak topluyor ama bizim sıkıntımız kenardan sürekli köpek geliyor. Ben hala olayın şokundayım, hala titriyorum. O çocuğun hali beni çok etkiledi` dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

VATANDAŞ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Olay sonrası vatandaşlar sokağa dökülerek araçlarıyla duruma tepki gösterdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT DEVAM ETMEKTEDİR
Konya Valiliği'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "07.03.2025 günü saat 17.40 sıralarında Karatay ilçemiz Başak Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan R.E.S isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. İlimizde sahipsiz köpeklerin hayvan bakım evlerine toplanması konusunda yoğun mücadelenin sürdürüldüğü süreçte yaşanan bu acı olay hepimizi derinden üzmüştür. R.E.S. isimli çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat devam etmektedir" denildi.

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