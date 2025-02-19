Sokak köpeklerinden kaçarken tekel bayiinde saldırıya uğradı
İzmir'in Buca ilçesinde çocuğuna bez almak için markete giden baba, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kendisini korumak için tekel bayiine sığınan Eyüp Unutur, içerdeki kişiler tarafından köpekleri kendilerinin beslediğini öne sürülmesi üzerine tehditlere maruz kaldı. Unutur, tekel bayiinden kaçtıktan sonra ağabeyi ve eniştesiyle tekrar olay yerine giderken aynı saldırganlar tarafından bıçakla yaralandı. Yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde 16 Şubat günü saat 10:30 sıralarında Gediz Mahallesi'nde ilerleyen Eyüp Unutur, bebek bezi almak için markete gitti. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Buca İlçe Temsilcisi Eyüp Unutur, tekel bayiinin önünden geçtiği sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Unutur, köpeklerden kaçarak tekel bayiine sığınırken market içerisinde bulunan kişiler tarafından tehdit edildi. İddiaya göre tekel bayiindeki kişiler köpekleri kendilerinin beslediklerini öne sürerek Unutur'u tekme tokat dövdü.
OLAY YERİNE TEKRAR GELEREK BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRADILAR
Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Unutur, daha sonra ağabeyi ve eniştesiyle tekrar tekel bayiine giderek olayın sebebini sormak istedi. Yaşanan olay anında gerginlik çıkarken Eyüp Unutur, beraberindeki ağabeyi ve eniştesi marketteki bir grubun saldırısına uğradı.
Unutur ve beraberindekiler bıçakla yaralanırken, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılar taburcu edilirken, polis ekipleri güvenlik kamerasından saldırganların kimliklerini tespit etti.
'KÖPEKLERE Mİ SALDIRIRSIN' DİYEREK TEKME TOKAT DÖVDÜLER
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Eyüp Unutur, "Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi" dedi.
'GÖZ YAŞARTICI SPREY SIKIP YUMRUKLADILAR
Olaydan sonra telefonunu bulamayınca tekrar markete gittiğini belirten Unutur, "Hem de ağabeyim 'Gidelim neden saldırdılar öğrenelim' dedi. İçeri girdik. Gittiğimizde karşı tarafın kalabalık olduğunu biliyorduk. Kavgaya gitmedik bu nedenle zaten. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim. Ben bacağımdan, ağabeyim göğsünden bıçaklandı. Kemiğe denk geldiği için bıçak içeri girmemiş. Eniştem ise sırtının 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Bir evladım var, onun için yaşıyorum. O saldırıdan sağ çıkamasaydım arkamda bir yetim bırakmıştım." diye konuştu.
SOKAK KÖPEKLERİ BELEDİYENİN İHMALİ
Sokak köpekleri nedeniyle belediyeyi de eleştiren Eyüp Unutur, "Orada bir hayvan sorunu varken, sokaktaki hayvanları barınağa almaması ve üzerine düşen görevi yapmaması cabası. Oradaki her şeyi körükleyen şey, belediye ihmali. Sürecin takipçisi olacağız. İlk olmadık, sonuncusu da olmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. İnsani olmayan hiçbir şeyi de yapmayacağız. Hukuki süreç devam ediyor, takipçisi olacağız" dedi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Saldırının ardından 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.