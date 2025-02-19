Sokak köpeklerinden kaçarken tekel bayiinde saldırıya uğradı

Giriş Tarihi: 19.02.2025 22:22

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Eyüp Unutur, "Köpeklerin saldırısına uğradım. Yakınımdaki markete sığındım ancak içerden de köpekler çıktı. Markettekilerden bir şefkat, koruma beklerken argo, saldırı ve tehditle karşılaştım. Hayvanlara yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu mensubu olduklarını söylüyorlar ama değil. Sen insanı öldüresiye döv, sonra hayvanı koruduğunu iddia et. 'Sen köpeklere mi saldırırsın' diyerek, beni öldüresiye dövdüler. Ortada köpeğe karşı bir vurma söz konusu değil. Tamamen sadist bir düşünceyle bana saldırdılar. O anın görüntülerini izleyenler, zaten bunların akıllı bir mental yapılarının olmadığını söyledi" dedi.

Tekel bayiindeki grup tarafından darp edilen ve bıçaklanan Eyüp Unutur (İHA)

'GÖZ YAŞARTICI SPREY SIKIP YUMRUKLADILAR

Olaydan sonra telefonunu bulamayınca tekrar markete gittiğini belirten Unutur, "Hem de ağabeyim 'Gidelim neden saldırdılar öğrenelim' dedi. İçeri girdik. Gittiğimizde karşı tarafın kalabalık olduğunu biliyorduk. Kavgaya gitmedik bu nedenle zaten. Göz yaşartıcı sprey ve yumruklu, bıçaklı saldırı oldu. 2 metrelik kalası üzerimde kırdılar. Şu an hayatta olmayabilirdim. Ben bacağımdan, ağabeyim göğsünden bıçaklandı. Kemiğe denk geldiği için bıçak içeri girmemiş. Eniştem ise sırtının 3 yerinden bıçak darbesi aldı. Bir evladım var, onun için yaşıyorum. O saldırıdan sağ çıkamasaydım arkamda bir yetim bırakmıştım." diye konuştu.

SOKAK KÖPEKLERİ BELEDİYENİN İHMALİ

Sokak köpekleri nedeniyle belediyeyi de eleştiren Eyüp Unutur, "Orada bir hayvan sorunu varken, sokaktaki hayvanları barınağa almaması ve üzerine düşen görevi yapmaması cabası. Oradaki her şeyi körükleyen şey, belediye ihmali. Sürecin takipçisi olacağız. İlk olmadık, sonuncusu da olmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. İnsani olmayan hiçbir şeyi de yapmayacağız. Hukuki süreç devam ediyor, takipçisi olacağız" dedi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından 6 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.