AVM'de başıboş köpek vahşeti! Küçük kızın dudağını parçaladı

Bu esnada Elif Dua, mağaza girişindeki koltukta bulunan köpeği sevmek için yanına gitti. Bir anda çocuğa saldıran köpek, Elif'in yüzüne hamle yaparak dudak kısmını ısırdı, patisiyle alnını çizdi. Elif'in annesi can havliyle kızını köpekten kurtardı.





AVM GİBİ GÜVENLİ SANILAN YERDE BU NASIL OLABİLİYOR



Olay anını anlatan Elif Dua Alpaydın'ın annesi Esra Erdoğan, "Olay pazar günü her zaman gittiğimiz Hilltown AVM'de oldu. H&M mağazasının girişinde koltukta yatan köpeği görünce kızım onu sevmek istedi. Köpeğe elini uzatır uzatmaz hayvan havlayarak kızımın yüzüne doğru saldırdı. O an çok büyük bir korku yaşadık ve kızımı köpekten kurtardım. O an çığlık attım, büyük bir korku yaşadım ve kızımın dudağının üstünde diş izlerini gördüm. Benim çığlıklarımı duyunca AVM güvenliği geldi ve durumu onlara anlattım. Sonra AVM'deki sağlıkçılar geldi ve bir şey yapamayacaklarını hastaneye gitmemiz gerektiğini söylediler. Ben panikle hemen babasını aradım ve ardından şikayet etmek için polisi aradık. Polis de 'Bizim işimiz değil bu, zabıta ile görüşmeniz gerekiyor' dedi. Yani Hilltown gibi bir yerde, alışveriş merkezleri gibi güvenli bir ortamda nasıl oluyor da böyle bir şey olabiliyor. Ben anlayamıyorum" dedi.