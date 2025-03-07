Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı!

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, motosikletle seyir halinde olan Hasan Hüseyin Tosun (16) ve Sait Emir Özkul (14), Osman Ç. (47) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Olay yerinde yapılan ilk belirlemelere göre, motosiklette bulunan iki kişi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:23

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Bolvadin-Çay Yolu üzerinde meydana gelen kazada facia yaşandı. Bolvadin-Çay yolu üzerinde saat 21.00 sularında seyir halindeki motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Çay'dan Bolvadin yönüne giden Hasan Hüseyin Tosun idaresindeki 03 PK 813 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Osman Ç. idaresindeki 03 KK 047 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Hasan Hüseyin Tosun ile arkasında oturan Sait Emir Özkul yola savruldu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Hüseyin Tosun ile Sait Emir Özkul'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tosun ve Özkul'un cenazeleri Bolvadin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Hafif yaralanan sürücü Osman Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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