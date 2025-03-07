Kütahya'da akılalmaz olay: Darbettiği anları sosyal medyada paylaştı

Kütahya'da bir şahıs, bankta oturttuğu bir kişi darbederek o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Polis ekipleri o görüntüler üzerine harekete geçerek 17 yaşındaki şüpheli E.İ.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırdı.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:33

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Kütahya'nın Alipaşa Mahallesi Asım Gündüz Caddesi'nde çekilen bir video polis ekiplerini harekete geçirdi. 17 yaşındaki E.İ., cadde üzerindeki bir banka oturttuğu kişiyi darbetti. O saldırı anlarını sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine şüpheli kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri görüntüler üzerine E.İ'yi gözaltına alarak sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk etti. E.İ., kontrollerin ardından Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülerek soruşturma başlatıldı

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