Yaşam

Hatay'da korkutan yangın! Pamuk fabrikasından alevler yükseldi

Hatay'da pamuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Ekipler tarafından alevler başka yere sıçramadan söndürüldü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da korkutan yangın! Pamuk fabrikasından alevler yükseldi

Hatay'da pamuk fabrikasının depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yaşandı.

ALEVLER SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikanın pamuk atıklarının bulunduğu depoda alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fabrikaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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