Bir anda yola fırlayan alkollü adam otomobilin altında kaldı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde alkollü olan şahsın bir anda yola fırladı. Seyir halinde olan aracın önene çıkan Ali Ekber Kartal otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:38

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Dumlupınar Bulvarı'nda meydana gelen kazada Eskişehir istikametinde seyir halinde olan M.S.B. yönetimindeki 06 ETH 085 plakalı otomobil Ali Ekber Kartal'a çarptı. Kartal'ın alkollü olduğu ve yola atladığı iddia edildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisi ile Kartal metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.S.B. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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