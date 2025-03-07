Çorum’da dur ihtarın uymayan motosikletli polisten kaçamadı!

Çorum’da polisten kaçan motosikletli 2 yolcu kovalamacanın ardından yakalandı. Kameralara yansıyan kovalamacanın ardından motosikletin sürücüsü olan B.H.’ye 72 bin 635 TL para cezası kesen ekipler, motosikleti ise 2 ay trafikten men etti.

Giriş Tarihi: 07.03.2025 01:47

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Edinilen bilgiye göre, Tekceviz 15. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 AAN 467 plakalı motosikletin sürücüsü, arkasında yolcu konumunda bulunan kadın ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan motosikletli şahıslar, Osmancık Caddesi'nde kovalama neticesinde durduruldu.

Motosiklet sürücüsü B.H. ve arkasında bulunan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 72 bin 635 lira idari işlem uygulandı. 2 ay trafikten men edilen motosiklet ise otoparka çekildi.

Öte yandan, kovalamaca anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

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