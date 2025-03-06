Yaşam

Yalova'da dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan dilencinin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'da dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı
DİLENCİNİN ÜZERİNDEN ÇIKAN PARA DUDAK UÇUKLATTI

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.

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