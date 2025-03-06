Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yangın paniği
Arnavutköy'de bulunan devlet hastanesindeki tadilat sırasında yangın çıktı. 2'nci katta bulunan boş bir odadaki tadilatta etrafa saçılan kıvılcımların neden olduğu yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesini gerçekleştirdi.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Hastanenin 2. katındaki boş bir odada yapılan tadilat esnasında çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.
Hastane görevlilerince kısa sürede söndürülen yangının çıktığı katta yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman tahliyesi gerçekleştirdi.