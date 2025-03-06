Yaşam

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Arnavutköy'de bulunan devlet hastanesindeki tadilat sırasında yangın çıktı. 2'nci katta bulunan boş bir odadaki tadilatta etrafa saçılan kıvılcımların neden olduğu yangın söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman tahliyesini gerçekleştirdi.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü.

Hastanenin 2. katındaki boş bir odada yapılan tadilat esnasında çıkan kıvılcımlar sonucu yangın çıktı.

Hastane görevlilerince kısa sürede söndürülen yangının çıktığı katta yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duman tahliyesi gerçekleştirdi.

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