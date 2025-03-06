Sakarya'da evin balkonundan düşen hamile kadın ve bebeği öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu A.H.A.A. (20), gece saatlerinde Ankara Caddesi'ndeki 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın ve 28 haftalık bebeği kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadının eşi A.K.A.K. (30) ile evde bulunan S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı. Olay öncesi evden tartışma sesleri duyulduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 14:37

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde balkondan düşen yabancı uyruklu hamile kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu A.H.A.A. (20), gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

GENÇ KADIN VE BEBEĞİ ÖLDÜ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.

EVDE BULUNAN ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olaydan önce evden tartışma seslerinin geldiği öne sürüldü.

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