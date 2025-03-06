Tayland’da dondurma fiyaskosu: İçinden öyle bir şey çıktı ki…

Bugüne kadar pek çok gıdanın içinde tırnak, saç kılı ve kumaş gibi cisimlerin çıkması insanları tiksindirirken, bu sefer de Tayland’da seyyar bir satıcısının sattığı dondurmanın içinden öyle bir şey çıktı ki görenler inanamadı…

Giriş Tarihi: 06.03.2025 23:53

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Güney Asya ülkesi Tayland'da bir seyyar satıcıdan dondurma alan kişi paketi yırtıp açtığında gördüklerine inanamadı. Satılan çubuk dondurmanın içinden yılan kalıntılarının açıkça seçildiği anlar, görenleri hayrete düşürdü.

"ŞİRİN GÖZLÜ YILAN, DAHA ÖLMEDİN Mİ?"

Dondurmanın içinde siyah ve sarı renkte olarak görülen yılanın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan genç adam, "Şirin gözlü yılan, daha ölmedin mi? Yol kenarındaki bir tezgahtan aldığım siyah fasulye dondurması. Bu gerçek bir resim ve gerçek bir durum" ifadesiyle yaşadıklarını paylaştı.

ZEHİRLİ YILAN DONDURMANIN İÇİNDEN ÇIKTI!

Uzmanlar, dondurmanın içinde görülen yılanın Güneydoğu Asya'ya özgü ve hafif zehirli bir tür olan yavru bir "altın ağaç yılanı" olduğunu tespit etti.

OLAY TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yılanların şans ve bereket getirdiğine inanan bir grup Taylandlı sosyal medya kullanıcısı genç adama şans dilerken, bir diğer grup ise hijyen ve üretim şartlarını eleştirerek yetkililere çağrıda bulundu. Tayland basının ulaştığı genç adam, olay sonrası dondurmayı aldığı satıcıya götürerek iade ettiğini belirtti.

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