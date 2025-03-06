Araç değil tam bir cephanelik! Tabancadan el bombasına... 4 şüpheli gözaltında
Küçükçekmece’de devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi.
Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi. Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.
Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.