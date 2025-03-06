Yaşam

Araç değil tam bir cephanelik! Tabancadan el bombasına... 4 şüpheli gözaltında

Küçükçekmece’de devriye polis ekipleri park halindeki bir araçtan şüphelenerek inceleme yaptı.  Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Araç değil tam bir cephanelik! Tabancadan el bombasına... 4 şüpheli gözaltında

Olay saat 22.00 sıralarında Atakent Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Mahallede asayişi sağlayan devriye polis ekipleri, park halindeki bir araçta 4 kişinin beklediğini görerek durumdan şüphelendi. Şüphelileri araçtan indirerek arama yapan ekipler, çok sayıda silahla karşılaştı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

Bunun üzerine bölgeye Asayiş, Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinden ekipler sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Ekiplerin yaptığı aramada, aracın içerisinde 3 tabanca, 3 el bombası ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Yaşlarının 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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