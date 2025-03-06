Bebek için seferberlik! Mehmetçik yetişti

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de rahatsızlanan bir bebeğin bilinç kaybı yaşamasıyla birlikte askeri helikopterin Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:54

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Mehmetçik minik bebek için seferber oldu. Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bilinç kaybı yaşayan bir bebek için acil çağrı alan TSK, askeri helikopteri havalandırdı.

Bakanlık konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir helikopter ile bilinç kapanması yaşayan bir bebeğimizi Hakkâri'den Van Eğitim Araştırma Hastanesine tahliye ettik. Minik evladımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

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