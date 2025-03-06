Eve dönüş kanlı bitti: Halı saha çıkışı feci kaza!

Mardin'in Artuklu ilçesinde halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarladı. Yürekleri ağza getiren kazada olayda 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı öğrenildi

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:21

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Ortaköy Mahallesi'nde kırsal alanda saat 22.15 sularında 34 BLH 44 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazanın etkisiyle ters dönen otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 1'i ağır 3'ünün yaralı kurtulduğu bildirildi.

Kaza, saat 22.15'te Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Halı saha maçından dönen 4 arkadaşın bulunduğu 34 BLH 44 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Park halindeki araçlara çarparak ters dönen otomobilde bulunan Şehmus A. (17), Bünyamin A. (17) ve Davut P. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Şehmus A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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