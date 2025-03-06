Konya'dan sonra bir ilde daha obruk kabusu! Yer 10 metre çöktü

Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:52

Özellikle yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle zamanla çözülen kireç taşlarının çökmesi ile oluşan obruk kabusu, Konya'dan sonra bir ilde daha görüldü.

10 METRE DERİNLİĞİNDE

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Eskil ilçesi Karakol Yaylası'nda tarlalara giden yol üzerinde dün toprağın göçmesi ile 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.