Konya'dan sonra bir ilde daha obruk kabusu! Yer 10 metre çöktü
Konya'da yıllardır bilinçsiz yer altı su kullanımı, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle yaşanan obruk kabusu bu kez de Aksaray'da ortaya çıktı. Eskil ilçesinde bulunan bir tarlada 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Vatandaşlar korkutan görüntüyü kamera ile kaydetti.
Özellikle yer altı sularının bilinçsiz kullanımı nedeniyle zamanla çözülen kireç taşlarının çökmesi ile oluşan obruk kabusu, Konya'dan sonra bir ilde daha görüldü.
10 METRE DERİNLİĞİNDE
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Eskil ilçesi Karakol Yaylası'nda tarlalara giden yol üzerinde dün toprağın göçmesi ile 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.
CEP TELEFONU İLE KAYDETTİLER
Tarlaya giden çiftçiler, gördükleri obruğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çiftçiler, gerekli önlemin alınması için belediye ekiplerine haber verdi.