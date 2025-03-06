Sis bulutları altında kalan şehir böyle görüntülendi

Bursa'da sabahın ilk saatlerinde sis etkili olurken, dron ile çekilen görüntüler de film sahnelerini aratmadı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:44

Paylaş



ABONE OL

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle şehir gözlerden kayboldu. Şehrin gökyüzünden çekilen drone görüntüleri hem muhteşem manzara oluştururken, hem de korku film sahnelerini aratmadı.

Bursa'da son günlerde etkili olan yoğun sis, özellikle şehrin batısında Nilüfer ilçesinde görüş mesafesini bazı noktalarda 10 metreye kadar düşürdü.

Tamamen sis bulutlarının altında kaybolan şehrin dron ile çekilen masalsı görüntüleri izleyenleri mest etti. Sis bulutları saat 10.00'dan itibaren etkisini kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN