Kayseri'de 'Sabun Paketçiliği' operasyonunda 3 tutuklama

Kayseri’de dolandırıcılıkla mücadele kapsamında başlatılan soruşturma sonucu, "sabun paketçiliği" adı verilen yöntemle başkalarına ait banka hesaplarını kullanarak 132 bin TL dolandırıcılık yapan 5 şüpheli yakalandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:53

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'sabun paketçiliği' olarak bilinen ve üçüncü kişilere ait banka hesapları ile GSM hatlarını toplayarak paravan olarak kullanıp, insanları 132 bin TL dolandırdığı belirlenen E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S.'nin (25) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 5 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden E.A., B.M. ve M.M.Y., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konulurken, A.Z. ile M.S. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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