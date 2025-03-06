3 gündür haber alınamayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Maltepe'de emekli öğretmenden haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. 3 gündür haber alınamayan emekli öğretmen Günay Açıl, evinde yere düşmüş halde ölü bulundu. Açıl'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 01:47

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İstanbul Maltepe'de 70 yaşındaki emekli öğretmenden 3 gündür haber alınamadı. Durumdan endişelenen komşuları 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. Saat 21.30 sıralarında Altıntepe Mahallesi'ne gelen ekipler, Günay Açıl'ı evinde ölü olarak buldu. Emekli öğretmen duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüş vaziyetteki bulunurken, ölüm nedeni belirlenmesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

'BİR HAFTADIR EVDEN ÇIKMIYORDU'

Açıl'ın komşusu Taner Gülşen, "Yalnız yaşayan bir insandı. Yaklaşık 40 gün önce ablasını kaybetti. Kaybettikten sonra psikolojisi bozuldu. Yemeği, içmesi ve ilaçlarıyla ilgileniyorduk. Son bir haftadır evden çıkamıyordu. Yüzü, gözü şişmiş ve ödem oluşmuştu vücudunda. Son geldiğimde kapıyı açmadı. Muhtemelen öldüğünü düşündüm. Geldiğimizde de bu acı tablo ile karşılaştık. Yüzüstü yatıyordu. Soğuktan olacak ki kaloriferleri yakamadığı için 4 kat giyinmişti. Elbiselerini keserlerken gördük. Yerde, duvarla yatak arasına yüzüstü düşmüştü. İyi bir öğretmendi, emekli öğretmenimizdi. Kendisini severdik" dedi.

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