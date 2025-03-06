Engelli kadın alevlerin arasında kaldı: Bursa’da yağın dehşeti!
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında engelli olduğu ifade edilen 68 yaşındaki Şehriye Tekin, hayatını kaybetti. Saat 21.00 sularında meydana gelen yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Tekin’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kullanılamaz hale gelen ahşap evde yapılan kontrolde engelli Şehriye Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.