Engelli kadın alevlerin arasında kaldı: Bursa’da yağın dehşeti!

Giriş Tarihi: 06.03.2025 00:41

Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da ahşap evde çıkan yangında engelli kadın yaşamını yitirdi / DHA

Kullanılamaz hale gelen ahşap evde yapılan kontrolde engelli Şehriye Tekin'in cansız bedenine ulaşıldı. Tekin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.