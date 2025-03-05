Yolun karşısına geçmek isterken dehşeti yaşadı!
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın hastanelik oldu. Talihsiz kadın yoldan geçtiği sırada otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarpan kadın hastaneye kaldırıldı.
Yahyakaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde İ.M. idaresindeki 34 ELP 162 plakalı otomobil, yolun karşısına geçtiği sırada Saadet H'ye çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.