Yaşam

Elazığ’da ‘Dron gören masum işçi’ neye uğradığını şaşırdı

Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırdı. Eline aldığı süpürge ile dronu kovalayan şahıs, başarılı olamayınca gerisin geri dükkana döndü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Elazığ’da ‘Dron gören masum işçi’ neye uğradığını şaşırdı

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

'DRON GÖREN MASUM İŞÇİ' NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi. Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.