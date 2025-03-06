Osmaniye'de vinç devrildi: Operatör hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesi'ndeki bir inşaatta, vinç operatörü Bayram Çil'in kullandığı vinç henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi. Olayda Çil hayatını kaybederken, vincin boş alana düşmesi büyük bir faciayı önledi.

Giriş Tarihi: 06.03.2025 12:45

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Osmaniye'de inşaat çalışmaları sırasında kule vincin kopması sonucu zemine düşen operatör hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde, inşaat alanında çalışma yapan kule vincin bir parçası henüz bilinmeyen nedenle koptu.

VİNÇ OPERATÖRÜ ZEMİNE DÜŞTÜ

Kopan alanda bulunan vinç operatörü Bayram Çil, zemine düştü. Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kopan vincin operatörü Çil zemine düşerek hayatını kaybetti (İHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vinç operatörü Bayram Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Çil'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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