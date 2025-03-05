"Sigaram yok" dediği için öldürülmüştü! Sadece saniyeler önce... | Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Hamit Aras'ın cenaze törenine katılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA) 2 GENÇ GERİ DÖNEREK YARDIM İSTEMİŞ Görüntülerin devamında Hamit Aras ve 4 gencin güvenlik kamerasının görüş açısından çıktıkları, bir süre sonra ise 2 şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştıkları, diğer ikisinin ise yürüyerek bölgeden ayrıldığı gözlendi. Öte yandan olay yerinden kaçan 4 gençten adli kontrolle serbest bırakılan İsmail S. ve Gökhan A.'nın birkaç dakika sonra Hamit Aras'ın durumunu kontrol etmek için geri döndüğü de görüntülere yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedikleri, ayrıca yardım isteyen 2 gencin sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar Hamit Aras'ın yanında bekledikleri öğrenildi. MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Genç yaşta hayatını kaybeden 112 Acil Sağlık görevlisi Hamit Aras, dün Sağlık Bakanlığı Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen törenin ardından mesai arkadaşlarının gözyaşları arasında Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde toprağa verildi.

Hamit Aras'ın annesi Şükriye Tavşan mezarı başında ağıt yaktı. (İHA)



ACILI ANNENİN AĞITLARI YÜREK SIZLATTI: "BENİM ÇOCUĞUM TEK ÇOCUĞUMDU, BEN ONA KIYAMAZDIM"

2 ay içerisinde önce kanserden dolayı eşini ardından da tek oğlunu kaybeden acılı anne Şükriye Tavşan, oğlu Hamit Aras'ın mezarı başında ağıtlar yaktı. Tavşan'ın "Benim çocuğumu katiller aldı götürdü. Tek çocuğumdu benim, yalnız bıraktı beni. Katillerin cezalarını verin. Benim çocuğum tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı. Aras'ın halası Rukiye Kocakahya ise "Bizim ciğerimiz yandı, onların de cezasını çekmesini istiyoruz. Bizim gencecik yavrumuz gitti. Bu işin peşinin bırakılmasını istemiyoruz." dedi.