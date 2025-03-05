"Sigaram yok" dediği için öldürülmüştü! Sadece saniyeler önce... | Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da 4 kişi tarafından "Sigaram yok" cevabı verdiği için gasbedilerek öldürülen Hamit Aras'ın olaydan saniyeler öncesine ait görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan genç yaştaki oğlunu mezara koyan acılı anne Şükriye Tavşan ise oğlunun mezarı başında ağıt yaktı.
Antalya'da 'sigaram yok' cevabı üzerine darbedilerek çantası gasp edilen paramedik Hamit Aras'ın olaydan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Genç yaşta oğlunu kaybeden acılı annenin Hamit Aras'ın mezarı başında yaktığı ağıt ve "Tek çocuğumdu, ben ona kıyamazdım" sözleri yürekleri dağladı.
1 Mart gecesi Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde meydana gelen olayda, Muratpaşa 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan paramedik Hamit Aras (30), Ramazan ayının ilk günü bir arkadaşı ile birlikte sahur yaptıktan sonra arkadaşının kendisinde kalması yönündeki ısrarına rağmen evine gitmek için yola çıktı. Bindiği ticari taksiden inerek evine doğru yürümeye başlayan Aras'a yaklaşan yaşları 17 ile 20 arasında değişen 4 şahıstan birisi kendisinden sigara istedi.
"SİGARAM YOK" CEVABI HAYATTAN KOPARDI
Gençlere "Sigaram yok, kullanmıyorum" diyerek yoluna devam eden Hamit Aras'ın arkasından gelen 4 kişiden birisi paramediği darbetti, diğeri de çantasını aldı. Aldığı yumruk darbesi ile Aras yere yığılarak kafasını kaldırıma vurdu ve 2 şahıs da koşarak olay yerinden uzaklaştı. Şüpheliler, birkaç sokak ileride çantadaki değerli eşyaları aldıktan sonra çantayı yakarak imha etmeye çalıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hamit Aras, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından önceki gün hayatını kaybetti.
EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheliler İsmail S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İ. (20) ve Muhammet E. K. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Hamit Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet E. K. ve Savaş İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsmail S. ve Gökhan A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
GENÇ PARAMEDİĞİN SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görevi hayat kurtarmak olan genç paramediğin olaydan saniyeler öncesine ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde yol kenarında oturan gençlerden birisinin kaldırımda yürüyen Hamit Aras'a doğru geldiği, ardından konuşarak ilerlediği ve bir süre sonra diğer gençlerin de Aras'ın yanına gittiği görüldü. Gençlerin konuştuktan sonra yoluna devam eden Hamit Aras'ın peşinden gittikleri de güvenlik kamerasına yansıdı.