Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 yaşındaki gencin, 15 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında karar çıktı. Gözyaşları içinde sanıklardan şikayetçi olan gencin annesi, "Ciğerimi bilerek öldürdüler, olayı tasarladılar. Oğlumun kefenini açarken kurşun yaralarını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini gördüm, 15 kurşun yemiş. Gerekli cezayı vererek yüreğime bir damla da olsa su serpin" dedi. Tutuklu sanıklardan 2'si "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğeri ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.