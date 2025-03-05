05 Mart 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri ortaya çıktı
Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri ortaya çıktı

Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2025 15:42
Güncelleme:05.03.2025 15:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 yaşındaki gencin, 15 el ateş edilerek öldürülmesine ilişkin yargılanan 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında karar çıktı. Gözyaşları içinde sanıklardan şikayetçi olan gencin annesi, "Ciğerimi bilerek öldürdüler, olayı tasarladılar. Oğlumun kefenini açarken kurşun yaralarını gördüm. Güvenlik kamerası görüntülerini gördüm, 15 kurşun yemiş. Gerekli cezayı vererek yüreğime bir damla da olsa su serpin" dedi. Tutuklu sanıklardan 2'si "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğeri ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri ortaya çıktı
Bitli helva nedir? Nasıl yapılır?
Bitli helva nedir? Nasıl yapılır?
Çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler
Çaldıkları cep telefonunu satıp taksi parasını ödediler
Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri
Genç paramediğin ölüme giden yoldaki son görüntüleri
Bayrampaşa’da trafik kazası: 1 ölü
Bayrampaşa'da trafik kazası: 1 ölü
Deve kuşu yavrusunun bakımını personel üstlendi
Deve kuşu yavrusunun bakımını personel üstlendi
Şemdinli balının özellikleri neler?
Şemdinli balının özellikleri neler?
TOKİ’nin sosyal konutları teslim ediliyor
TOKİ'nin sosyal konutları teslim ediliyor
Doğu Karadeniz’in en büyük camisinde son hazırlıklar
Doğu Karadeniz'in en büyük camisinde son hazırlıklar
Suriye’den toz bulutu geliyor
Suriye'den toz bulutu geliyor
Feci kazada korkunç ölüm!
Feci kazada korkunç ölüm!
Üsküdar Devlet Hastanesi’nde korkutan yangın
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın
Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı
Boğulmak üzere olan bebeği, telefonla verdiği talimatlarla kurtardı
Daha Fazla Video Göster