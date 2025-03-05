Park halindeki TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada korkunç ölüm

Giriş Tarihi: 05.03.2025 14:33

Tekirdağ'da kamyon, yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Bu sırada iki araç arasında sıkışan TIR şoförü Metin Maşalcı hayatını kaybetti, kamyon şoförü İdris Gökhan ise yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Metin Maşalcı, 16 BJZ 837 plakalı TIR'ını yolun kenarına çekip yükünü kontrol ettiği sırada arkadan gelen İdris Gökhan yönetimindeki 34 FTD 961 plakalı kamyon çarptı. İki araç arasında sıkışan Maşalcı, hayatını kaybetti.