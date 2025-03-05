Emine Erdoğan, Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı: Sağlıklı ve bağımsız yaşam vurgusu

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay’ın 105. yılına dair yaptığı paylaşımda bağımlılıkla mücadelesine vurgu yaparak, “Yeşilay’ın 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sağlıklı ve bağımsız bir yaşam için nice yıllara” dedi.

Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:25

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Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay'ın kuruluşunun 105. yılına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımlılıklara karşı verdiği mücadeleyle bireyleri özgürlüğüne, toplumumuzu ise güçlü yarınlara taşımak için 105 yıldır sarsılmaz bir irade ortaya koyan Yeşilay'ın kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Sağlıklı bir yaşamın, bağımsız bir ruhun ve güçlü bir toplumun savunucusu olarak nice yıllara." ifadesini kullandı.

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