Sadece Ramazan'da üretiliyor! Tarifini yıllardır kimse bilmiyor

Bursa'da sadece Ramazan ayında üretilen ve tarifi yıllardır sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Ramazan helvası olarak bilinen tatlının sırrını 110 yıldır vermeyen ailenin 3. kuşak temsilcisi "Bu özel katkıların tam formülü, babamızdan ve dedemizden gelen bir gelenek olarak paylaşmıyoruz ve sırrımızı kimseye söylemiyoruz." dedi.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:46 PAYLAŞ ABONE OL

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Helvacıoğlu tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, bugün torunu Mehmet Çolakgil tarafından yapılmaya devam ediyor. Üç kuşaktır lezzetini koruyan Ramazan helvası un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor.

3. kuşak üretici olduğunu söyleyen vatandaş tatlının sırrını 110 yıldır sakladıklarını belirtti. (İHA) Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmezken sadece Ramazan ayına özel hazırlanan tatlı büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor. Tatlının içerisindeki formülün gizli ve sırrının kimseye verilmediğini dile getiren Mehmet Çolakgil, "Helvacıoğlu firmasının üçüncü kuşak üreticisiyim. Yaklaşık 110 yıldır bu işi yapıyoruz. Dedemizden gelen bir üretim şekliyle, klasik olarak üretim yapıyoruz. Hiçbir şekilde glikoz kullanmıyoruz ürünlerimizde. Bu tatlı, Ramazan ayında çıkan ve Bursa'ya has olan çok eski bir tatlıdır.