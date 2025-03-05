Yaşam

Adana'da sır cinayet! Köprü altında bulundu

Adana'da Seyhan ilçesinde bulunan bir köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin 20 yaşındaki Hüseyin Emir Çetin'e ait olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'da sır cinayet! Köprü altında bulundu

Adana'da Hüseyin Emir Çetin (20), sulama kanalında, köprünün altında tabanca ile başından vurulmuş halde ölü bulundu. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında su olmayan DSİ'ye ait sulama kanalındaki köprünün altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, başından tabancayla vurulan kişinin Hüseyin Emir Çetin olduğunu ve öldüğünü belirledi.

Hüseyin Emir Çetin'e ait olduğu öğrenilen cesedin bulunduğu yer. (DHA)Hüseyin Emir Çetin'e ait olduğu öğrenilen cesedin bulunduğu yer. (DHA)

Haberi alan Çetin'in arkadaşları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. İncelemenin ardından Çetin'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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