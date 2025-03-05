Yaşam

Bolu'daki yangında ölen küçük Alya'nın o videosu yürekleri yaktı: Çok şanslıyız yer varmış

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesiyle birlikte yaşamını yitiren 9 yaşındaki Alya Altın'ın, bebeklikten beri en yakın arkadaşı Derin ile birlikte aynı otele gitme hayalini kurduğu ve tatil heyecanını paylaştığı videosu izleyenleri derinden sarstı. Tatil için heyecanını gözlerinde hissedilen Alya, yakın arkadaşı Derin ile birlikte o korkunç yangında hayatını kaybetti.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bolu'daki yangında ölen küçük Alya'nın o videosu yürekleri yaktı: Çok şanslıyız yer varmış

Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında annesi Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ile birlikte hayatını kaybeden ve annesinin memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde toprağa verilen 9 yaşındaki Alya Altın'ın, Bolu Grand Kartal Otel'e tatile gitmeden önce babasına attığı video, yürekleri dağladı.

9 yaşındaki Alya Altın korkunç yangında hayatını kaybetti (İHA) 9 yaşındaki Alya Altın korkunç yangında hayatını kaybetti (İHA)

TATİL HEYECANI VE MUTLULUĞU GÖRÜLDÜ

Videoda Alya'nın tatil heyecanı ve mutluluğu görülürken, bebeklikten beri birlikte olduğu en yakın arkadaşı Derin ile aynı otelde tatil yapacak olmanın heyecanını yaşadığı görüldü. Yangında Derin Yalçın da yakın arkadaşı Alya Altın gibi hayatını kaybetmişti.

"GRAND KARTAL'DA YER ALMIŞ ÇOK ŞANSLIYIZ"

Çektiği videoda minik Alya, gözlerinin içi parlayarak anlattığı tatil heyecanında şunları söyledi: "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal Otel'de yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık birlikte tatile kayağa gideceğiz. Ayrıca Annem söyledi biliyor musun Derin'in ailesi ile yan yana oda tutmaya çalışıyor. Yan yana oda olmasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz."

Alya Altın'ın babası Hilmi Altın'in cenazedeki görüntüsü (İHA)Alya Altın'ın babası Hilmi Altın'in cenazedeki görüntüsü (İHA)

BABASI AYAKTA DURMAKTA ZORLANMIŞTI

Alya Altın'ın babası Hilmi Altın ise yangından yaralı olarak kurtulmuş ve cenaze töreninde bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandığı halleriyle hafızalara kazınmıştı.

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