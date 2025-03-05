Bolu'daki yangında ölen küçük Alya'nın o videosu yürekleri yaktı: Çok şanslıyız yer varmış

Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:19

9 yaşındaki Alya Altın korkunç yangında hayatını kaybetti (İHA)

TATİL HEYECANI VE MUTLULUĞU GÖRÜLDÜ

Videoda Alya'nın tatil heyecanı ve mutluluğu görülürken, bebeklikten beri birlikte olduğu en yakın arkadaşı Derin ile aynı otelde tatil yapacak olmanın heyecanını yaşadığı görüldü. Yangında Derin Yalçın da yakın arkadaşı Alya Altın gibi hayatını kaybetmişti.

"GRAND KARTAL'DA YER ALMIŞ ÇOK ŞANSLIYIZ"

Çektiği videoda minik Alya, gözlerinin içi parlayarak anlattığı tatil heyecanında şunları söyledi: "Çok şanslıyız çünkü Grand Kartal Otel'de yer varmış ve biz de otele rezervasyon yaptırdık birlikte tatile kayağa gideceğiz. Ayrıca Annem söyledi biliyor musun Derin'in ailesi ile yan yana oda tutmaya çalışıyor. Yan yana oda olmasa da bir şey olmaz en azından birlikte tatile gidiyoruz."