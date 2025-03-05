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Doktoru bıçakladı ifadesi şaşkınlık yarattı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de T.S. isimli şahıs ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayarak yaralamıştı. Tutuklanan şahsın ifadesi şaşkınlık yarattı. Saldırgan adam doktorun kendisine yapay zeka yerleştirdiğini iddia etti.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:16
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Doktoru bıçakladı ifadesi şaşkınlık yarattı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan T.S. adliyeye sevk edilirken, doktoru kendisine yapay zeka yerleştirdiği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.

Doktoru bıçakla yaralayan T.S. böyle gözaltına alınmıştı. (AA)Doktoru bıçakla yaralayan T.S. böyle gözaltına alınmıştı. (AA)

ŞAŞKINLIK YARATAN İFADE
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., doktoru neden bıçakladığı sorusuna, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var." diye cevap verdi.

Doktora yapılan saldırı sonrası hastane önünde güvenlik önlemleri alındı. (İHA)Doktora yapılan saldırı sonrası hastane önünde güvenlik önlemleri alındı. (İHA)

DOKTORUN DURUMU İYİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde dün öğle saatlerinde Dr. Burak Yürük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında tartışma çıkmış, T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.S., hastaneye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sağlık durumu iyi olan 34 yaşındaki Doktor Burak Yörük'ün, bir süre önce 62 yaşındaki T.S.'nin beyin ameliyatını gerçekleştirdiği bildirildi.

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