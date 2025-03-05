Doktoru bıçakladı ifadesi şaşkınlık yarattı: Bana yapay zeka yerleştirdi

Niğde'de T.S. isimli şahıs ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayarak yaralamıştı. Tutuklanan şahsın ifadesi şaşkınlık yarattı. Saldırgan adam doktorun kendisine yapay zeka yerleştirdiğini iddia etti.

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 05.03.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 12:16 PAYLAŞ ABONE OL

Niğde'de ameliyatını yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yürük'ü bıçaklayan T.S. adliyeye sevk edilirken, doktoru kendisine yapay zeka yerleştirdiği gerekçesi ile bıçakladığını söyledi.

Doktoru bıçakla yaralayan T.S. böyle gözaltına alınmıştı. (AA)



ŞAŞKINLIK YARATAN İFADE

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., doktoru neden bıçakladığı sorusuna, "Suçunu itiraf etmiyor. Bana yapay zeka yerleştirdi. Başımda onun cihazları var." diye cevap verdi.