Yaşam

Bağcılar’da husumetlisi kurşun yağdırdı! Ağır yaralandı

Dehşet olay Bağcılar’da yaşandı. Berber dükkanı bulunan Mehmet K., husumetli olduğu kişilerin ikinci kez silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Mehmet K. vücuduna isabet eren mermilerle ağır yaralandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Bağcılar’da husumetlisi kurşun yağdırdı! Ağır yaralandı
BAĞCILAR'DA HUSUMETLİSİ KURŞUN YAĞDIRDI!

Kan donduran olay, saat 22.40 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi'nde bulunan berber dükkanında meydana geldi.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

BİR HAFTA ÖNCE KURŞUNLANDI
İddiaya göre, Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

BERBER DÜKKANINA YİNE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİLER
Bugün gece saatlerinde husumetli 2 kişi, berber dükkanına yine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Mehmet K. vücuduna isabet eren mermilerle yaralandı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

AĞIR YARALANDI
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(FOTO: DHA ) (FOTO: DHA )

Mehmet K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, ekipler kaçan şüpheliler için arama çalışması başlattı.

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