Bağcılar’da husumetlisi kurşun yağdırdı! Ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 05.03.2025 00:49

(FOTO: DHA )

BİR HAFTA ÖNCE KURŞUNLANDI

İddiaya göre, Mehmet K.'ye ait berber dükkanı, daha önceden aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeni ile husumetlileri tarafından bir hafta önce kurşunlandı.