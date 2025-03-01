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Hatay'da TIR'la minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 17:11 Güncelleme: 01.03.2025 17:33
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Hatay’da TIR’la minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hatay'da tır ile minibüs çarpıştı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Reyhanlı-Antakya kara yolu Üzümdalı mevkisinde meydana geldi.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Henüz plakası ve sürücüsü belli olmayan inşaat işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki TIR'a çarptı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı da kaza yerine giderek bilgi aldı. Kazada 6 ölü ve 8 yaralının olduğu bildirildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

VALİ MASATLI'DAN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Masatlı, gazetecilere, kaza ihbarının 15.58'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelmesiyle ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Masatlı, kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Maalesef bir işçi servisi, duran bir tıra arkadan çarparak kaza meydana geliyor ve kaza sonucu 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1 vatandaşımız ağır olmak üzere toplam 8 vatandaşımız yaralandı. Kazayla ilgili ekiplerimiz detaylı şekilde çalışıyor. Üzücü bir olay, buradan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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Hatay’da TIR’la minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Hatay’da TIR’la minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var Hatay’da TIR’la minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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