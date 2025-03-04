Uçuruma sürüklenmekten son anda kurtuldular: 5 yaralı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken kazazedeler uçurumdan böyle kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 01:29

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İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesine bağlı Boğazova bölgesi yolu üzerindE saat 20.30 sıralarında kaza meydana geldi. Boğazova'dan İnegöl'e seyir halinde olan Hüseyin R. (28) yönetimindeki 16 ADM 671 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Yasin D. (25), Şaban E. (28), Mirali S. (31) ve Alaaddin M. (29) yaralandı.

HALATLARDA UÇURUMDAN KURTARDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcular için kurtarma çalışması başlattı. Halatlarla uçurumdan çekilen yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların kurtarılma anları ise kameraya yansıdı. Yaralılardan Yasin D. ve Şaban E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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