Aksaray’da ağabey-kardeşin peş peşe ölümü yürekleri dağladı
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, ağabey ve kardeş iki saat arayla yaşamını yitirdi. Kanser tedavisi gören 62 yaşındaki Erol Karakülah, gece saat 01.00 sularında evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan kardeşi Sami Karakülah (57), ağabeyinin evine geldikten sonra kendi evine döndü ve kısa süre sonra kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
Dört çocuk babası Erol Karakülah'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Karakülah'ın vefat haberini alan üç çocuk babası Sami Karakülah, ağabeyinin evine gitti. Evine döndükten kısa bir süre sonra fenalaşan Sami Karakülah, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sami Karakülah da saat 03.00 sıralarında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Erol ve Sami Karakülah kardeşler, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy İlçe Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.