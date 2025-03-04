Aksaray’da ağabey-kardeşin peş peşe ölümü yürekleri dağladı

Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:54

Dört çocuk babası Erol Karakülah'ın, bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Karakülah'ın vefat haberini alan üç çocuk babası Sami Karakülah, ağabeyinin evine gitti. Evine döndükten kısa bir süre sonra fenalaşan Sami Karakülah, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.