İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 5'i hakkında "yurt dışına çıkmama" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı. Öte yandan soruşturma kapsamında firari 4 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:45

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güngören'deki bir tekstil firmasında 365 kilogram kokainin bulunmasının ardından operasyonun derinleştirilmesiyle gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 8'i savcılık ifadesi sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan 5'i hakkında "yurt dışına çıkmama" ve "belirlenen yerlere başvurmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanırken, 4 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında firari 4 zanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

Güngören'deki bir tekstil firmasında yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 365 kilogram kokain ele geçirip, 3 şüpheliyi yakalamıştı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, 200 personelle 850 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu uyuşturucunun "Portekiz" bandıralı bir gemiyle Yalova'ya getirildiğini belirlemişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen uyuşturucunun sergisine katılarak emeği geçen personeli tebrik etmişti.

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