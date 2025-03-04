Şanlıurfa'da korkunç olay! Yol meselesi yüzünden baba katili oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir şahıs babası ile arasında çıkan tartışmada katil oldu. Saldırgan oğul yol meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan babasını tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 04.03.2025 23:55

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi, yol meselesi yüzünden aralarında kavga çıkan babasını tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Almaşar Mahallesi Arat Dağı Mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Y.G. (41) ile babası A.G. (74) arasında yol meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

YOL YÜZÜNDEN BABA KATİLİ OLDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.G., av tüfeğiyle babasına ateş etti. Ağır yaralanan A.G., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği A.G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Y.G., olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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