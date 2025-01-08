08 Ocak 2025, Çarşamba
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Diyarbakır’da Kanser hastası helikopterle hastaneye sevk edildi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2025 11:56 Güncelleme: 08.01.2025 11:56
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Diyarbakır’da Kanser hastası helikopterle hastaneye sevk edildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde durumu ağırlaşan kanser hastası, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kulp ilçesinde yaşayan kanser hastası A.F. (64), durumu ağırlaşınca Kulp Dr. Abdullah Biroğlu Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan hastanın Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

KANSER HASTASI HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlçeden ambulans helikopterle alınan hasta, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi helikopter pistine getirildi. Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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