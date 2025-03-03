Hastanede hareketli dakikalar! İntihar girişimi ekipleri alarma geçirdi
Sinop'ta akşam vakti hastanede panik anlar yaşandı. Hastane çatısına çıkan bir şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs ikna çalışmaları sonucu çatıdan indirildi.
Sinop'ta hastanenin çatısına çıkan şahıs, intihar girişiminde bulundu.
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi çatısında akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
KORKULAN OLMADI
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler şahsı ikna etmek için yoğun çaba sarf ederken, çevrede toplanan vatandaşlar ise meraklı gözlerle yaşananları izledi. Yetkililer, şahsı ikna ederek çatıdan inmesini sağladı.