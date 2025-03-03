Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi.

Giriş Tarihi: 03.03.2025 23:59

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 17 ayrı operasyon düzenlendi.

17 BİN TL PARA ELE GEÇİLİRDİ

Operasyonlarda 72,1 gram sentetik kanabinoid, 5,5 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 48 adet sentetik ecza, 4 adet A4 kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucu 8 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 15 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 17 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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